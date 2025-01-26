Ирвинг разбил нос мальчику в первом ряду, неудачно отдав передачу

Разыгрывающий команды НБА «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг во время второй четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» случайно промахнулся, отдавая передачу партнёру, и попал мячом по мальчику, сидевшему в первом ряду.

Ирвинг разбил нос юному болельщику, ему была оказана первая помощь на месте. Сам Кайри подошёл к мальчику, узнал о его самочувствии и извинился.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Встреча между «Далласом» и «Бостоном» завершилась со счётом 122:107. Ирвинг стал лучшим в составе «Далласа», набрав 22 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Даллас» сыграет с «Вашингтон Уизардс». Обе встречи пройдут 28 января.