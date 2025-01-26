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Ирвинг разбил нос мальчику в первом ряду, неудачно отдав передачу

Ирвинг разбил нос мальчику в первом ряду, неудачно отдав передачу
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Разыгрывающий команды НБА «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг во время второй четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» случайно промахнулся, отдавая передачу партнёру, и попал мячом по мальчику, сидевшему в первом ряду.

Ирвинг разбил нос юному болельщику, ему была оказана первая помощь на месте. Сам Кайри подошёл к мальчику, узнал о его самочувствии и извинился.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Встреча между «Далласом» и «Бостоном» завершилась со счётом 122:107. Ирвинг стал лучшим в составе «Далласа», набрав 22 очка.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
107 : 122
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 22, Гримс - 20, Гэффорд - 19, Вашингтон - 17, Динвидди - 12, Харди - 10, Томпсон - 6, Клебер - 1, Гортман, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Уайт - 23, Браун - 22, Порзингис - 18, Холидэй - 17, Притчард - 6, Хозер - 6, Хорфорд - 4, Корнет - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета

В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Даллас» сыграет с «Вашингтон Уизардс». Обе встречи пройдут 28 января.

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