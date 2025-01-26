Перкинс: Карри — единственная суперзвезда в лиге, у которой нет настоящего второго номера

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о лидере «Голден Стэйт Уорриорз» и четырёхкратном чемпионе НБА Стефене Карри.

«И Стефен Карри, и Леброн Джеймс входят в топ-10 всех времён в НБА, они оба очень хотят побеждать. Но Стефен Карри — единственная суперзвезда в лиге, у которой нет настоящего второго номера. Второй номер есть у Леброна Джеймса, он есть у Кевина Дюранта, есть у Николы Йокича», — приводит слова Кендрика Перкинса ESPN.

Карри в нынешнем сезоне в среднем за матч набирает 22,3 очка, совершает 4,8 подбора и отдаёт 6,4 передачи в среднем за игру.