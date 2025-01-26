Болельщица из США эффектно выиграла $ 10 тыс. во время матча с участием россиянина Дёмина

Одна из американских болельщиц поучаствовала в конкурсе бросков с центра во время матча Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Бригама Янга (BYU) и «Цинциннати Беаркатс».

Американка красиво забросила мяч в корзину с центра площадки, что принесло ей $ 10 тыс. призовых.

Напомним, встреча завершилась со счётом 80:52 (52:29) в пользу команды университета Бригама Янга (BYU), за которую выступает россиянин Егор Дёмин. На счету 18-летнего российского баскетболиста 15 набранных очков (второй результат в команде), пять подборов и семь результативных передач (лучший показатель среди всех игроков матча). Дёмин реализовал три из пяти трёхочковых бросков и шесть из семи штрафных.