ЦСКА обыграл «Уралмаш» в Единой лиге
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В Екатеринбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Уралмаш» и столичный ЦСКА. Встреча завершилась крупной победой армейцев со счётом 94:67.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
67 : 94
ЦСКА
Москва
Уралмаш: Далтон - 14, Нэльсон - 14, Белянков - 10, Эллис - 6, Акрамов - 6, Писклов - 5, Новиков - 5, Зайцев - 4, Глазунов - 2, Балашов - 1, Ивлев
ЦСКА: М'Бай - 17, Астапкович - 16, Жан-Шарль - 15, Джекири - 10, Тримбл - 9, Курбанов - 8, Аврамович - 6, Ухов - 6, Антонов - 6, Уэйр - 1, Ганькевич, Карпенко
В составе победителей самым результативным игроком матча стал французский форвард Амат М'Бай, набравший 17 очков. 16 очков набрал Антон Астапкович, ещё 15 на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.
В составе хозяев паркета по 14 очков набрали Тайрелл Нэльсон и Хэйден Далтон. Ещё 10 очков на свой счёт записал Евгений Белянков.
ЦСКА одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и четвёртую в последних пяти встречах. «Уралмаш» прервал серию из двух побед.
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