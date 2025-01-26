ЦСКА обыграл «Уралмаш» в Единой лиге

В Екатеринбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Уралмаш» и столичный ЦСКА. Встреча завершилась крупной победой армейцев со счётом 94:67.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал французский форвард Амат М'Бай, набравший 17 очков. 16 очков набрал Антон Астапкович, ещё 15 на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.

В составе хозяев паркета по 14 очков набрали Тайрелл Нэльсон и Хэйден Далтон. Ещё 10 очков на свой счёт записал Евгений Белянков.

ЦСКА одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и четвёртую в последних пяти встречах. «Уралмаш» прервал серию из двух побед.