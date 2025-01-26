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«Чувствую себя дураком». Баскетбольный журналист — о голосовании за Камалу Харрис

«Чувствую себя дураком». Баскетбольный журналист — о голосовании за Камалу Харрис
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Известный американский журналист Стивен Эй Смит признался, что чувствует себя дураком из-за того, что голосовал на выборах президента США за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

«Камала Харрис, не произведшая фурор на праймериз в 2020 году, даже не смогал приехать в Айову, но внезапно стала кандидатом от Демократической партии. Затем вы приезжаете на съезд в Чикаго и все называют её рок-звездой. Так что возникает вопрос — а как это произошло?

Да, я голосовал за неё, за неё голосовало много людей, но в итоге мы чувствуем себя чёртовыми дураками, потому что поддержали её и попались на эту удочку. Если бы у нас были праймериз, то, скорее всего, он бы не стала кандидатом от Демократической партии», — приводит слова Стивена Эй Смита FOX News.

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