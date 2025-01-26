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Андреас Пистиолис назвал минус в игре ЦСКА в матче с «Уралмашем»

Андреас Пистиолис назвал минус в игре ЦСКА в матче с «Уралмашем»
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Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу подопечных в матче с екатеринбургским «Уралмашем», который состоялся сегодня, 26 января. Игра завершилась со счётом 94:67 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
67 : 94
ЦСКА
Москва
Уралмаш: Далтон - 14, Нэльсон - 14, Белянков - 10, Эллис - 6, Акрамов - 6, Писклов - 5, Новиков - 5, Зайцев - 4, Глазунов - 2, Балашов - 1, Ивлев
ЦСКА: М'Бай - 17, Астапкович - 16, Жан-Шарль - 15, Джекири - 10, Тримбл - 9, Курбанов - 8, Аврамович - 6, Ухов - 6, Антонов - 6, Уэйр - 1, Ганькевич, Карпенко

«Во-первых, в очередной раз хочу сказать, что очень приятно играть на площадке «Уралмаша» – отличные фанаты! Мы рады видеть команду в Лиге. Можно сказать, что мы сегодня задали тон с самого начала. Хорошая защита, мы неплохо делились мячом. Из минусов — немного выключились в концовке, но в целом – хорошая игра», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В составе ЦСКА самым результативным игроком матча стал французский форвард Амат М'Бай, набравший 17 очков. 16 очков набрал Антон Астапкович, ещё 15 на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.

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