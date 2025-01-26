Андреас Пистиолис назвал минус в игре ЦСКА в матче с «Уралмашем»

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу подопечных в матче с екатеринбургским «Уралмашем», который состоялся сегодня, 26 января. Игра завершилась со счётом 94:67 в пользу армейцев.

«Во-первых, в очередной раз хочу сказать, что очень приятно играть на площадке «Уралмаша» – отличные фанаты! Мы рады видеть команду в Лиге. Можно сказать, что мы сегодня задали тон с самого начала. Хорошая защита, мы неплохо делились мячом. Из минусов — немного выключились в концовке, но в целом – хорошая игра», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В составе ЦСКА самым результативным игроком матча стал французский форвард Амат М'Бай, набравший 17 очков. 16 очков набрал Антон Астапкович, ещё 15 на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.