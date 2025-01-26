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Энтони Эдвардс попросил Майкла Джордана дать ему совет насчёт игры — журналист

Энтони Эдвардс попросил Майкла Джордана дать ему совет насчёт игры — журналист
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Лидер и атакующий защитник клуба «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс обратился к легендарному игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклу Джордану с просьбой дать ему совет, как победить дабл-тиминг. Об этом сообщил спортивный комментатор Марк Джонс во время прямого эфира на телеканале ABC.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Эдвардс принял участие в 45 играх. В среднем за встречу Энтони набирает 26,3 очка, делает 5,7 подбора, отдаёт 4,4 результативной передачи, а также совершает 1,2 перехвата.

Эдвардсу 23 года. Он был выбрал «Тимбервулвз» на драфте НБА в 2020 году под первым номером. Дважды принимал участие в Матче звёзд НБА (2023, 2024).

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