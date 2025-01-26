«Пари НН» победил «Астану». Для казахстанской команды это 27-е поражение подряд в ЕЛ
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Сегодня, 26 января, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пари Нижний Новгород» и «Астаной». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 66:62 (16:16, 22:10, 13:17, 15:19).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
66 : 62
Астана
Астана
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 23, Хоменко - 17, Антипов - 7, Зоткин - 7, Карпенков - 4, Чадов - 3, Бабурин - 3, Гант - 2, Семенченко, Захаров, Шилохвостов
Астана: Утоми - 29, Мотовилов - 16, Походяев - 7, Смит - 4, Айткали - 3, Мурзагалиев - 2, Десятников - 1, Щербак, Исаенко, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе
Наиболее результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал черногорский форвард Неманья Джуришич. В ходе встречи ему удалось набрать 23 очка, сделать семь подборов, отдать четыре передачи, а также совершить один блок-шот и три перехвата.
Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал американский лёгкий форвард Узодинма Утоми. Представитель США набрал 29 очков, сделал один подбор и отдал одну передачу.
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