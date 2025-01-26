«Пари НН» победил «Астану». Для казахстанской команды это 27-е поражение подряд в ЕЛ

Сегодня, 26 января, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пари Нижний Новгород» и «Астаной». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 66:62 (16:16, 22:10, 13:17, 15:19).

Наиболее результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал черногорский форвард Неманья Джуришич. В ходе встречи ему удалось набрать 23 очка, сделать семь подборов, отдать четыре передачи, а также совершить один блок-шот и три перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал американский лёгкий форвард Узодинма Утоми. Представитель США набрал 29 очков, сделал один подбор и отдал одну передачу.