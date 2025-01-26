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Джеймс Харден: «Клипперс» одна из лучших команд, в которых я когда-либо играл

Джеймс Харден: «Клипперс» одна из лучших команд, в которых я когда-либо играл
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Лидер и разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден восторженно высказался в адрес своей нынешней команды.

«Клипперс» — одна из лучших команд, за которые я когда-либо играл. Я говорю о сплочённости. Парни любят приходить на работу, проводить время друг c другом, на площадке, играть как единое целое», — приводит слова Джеймса Хардена портал Basket News.

Напомним, Харден присоединился к калифорнийскому клубу в 2023 году. В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в 42 играх. В среднем за матч он набирает 21,7 очка, делает 5,9 подбора, отдаёт 8,3 передачи, а также совершает 1,4 перехвата.

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