Аренас огласил свой топ-5 лучших игроков «Лейкерс» в истории, не включив в список Леброна

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас представил собственный топ-5 лучших игроков в истории калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает издание The Sports Rush.

Топ-5 лучших игроков «Лос-Анджелес Лейкерс», по мнению Аренаса.

1. Коби Брайант, атакующий защитник.

2. Мэджик Джонсон, разыгрывающий защитник.

3. Шакил О'Нил, центровой.

4. Карим Абдул-Джаббар, центровой.

5. Пау Газоль, центровой.

На вопрос о том, почему в списке нет Леброна Джеймса, Гилберт ответил, что тот недостаточно долго выступает в составе «озёрников».