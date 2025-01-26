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Аренас огласил свой топ-5 лучших игроков «Лейкерс» в истории, не включив в список Леброна

Аренас огласил свой топ-5 лучших игроков «Лейкерс» в истории, не включив в список Леброна
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас представил собственный топ-5 лучших игроков в истории калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает издание The Sports Rush.

Топ-5 лучших игроков «Лос-Анджелес Лейкерс», по мнению Аренаса.

1. Коби Брайант, атакующий защитник.
2. Мэджик Джонсон, разыгрывающий защитник.
3. Шакил О'Нил, центровой.
4. Карим Абдул-Джаббар, центровой.
5. Пау Газоль, центровой.

На вопрос о том, почему в списке нет Леброна Джеймса, Гилберт ответил, что тот недостаточно долго выступает в составе «озёрников».

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