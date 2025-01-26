Яннис Адетокунбо: всегда играю жёстко. Даже в матче против жены не изменил бы своему стилю

Лидер и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо поделился мнением о своём стиле игры.

«Каждый раз, когда я выхожу на площадку, стараюсь играть жёстко. Если бы напротив меня стояли возрастные игроки или новички, мои братья или даже жена, я бы не изменил своему стилю. В какой-то момент своей карьеры я осознал, что это мой навык», — приводит слова Адетокунбо портал Fadeaway World.

Напомним, в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) греческий баскетболист принял участие в 37 играх. В среднем за матч Яннис набирает 31,4 очка, делает 12,0 подбора, отдаёт 5,8 передачи, а также совершает 1,4 блок-шота.