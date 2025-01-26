«В конце заставили понервничать». Хоменко — о победе «Пари НН» над «Астаной»
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Баскетболист «Пари НН» Александр Хоменко прокомментировал победу над «Астаной» (66:62) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
66 : 62
Астана
Астана
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 23, Хоменко - 17, Антипов - 7, Зоткин - 7, Карпенков - 4, Чадов - 3, Бабурин - 3, Гант - 2, Семенченко, Захаров, Шилохвостов
Астана: Утоми - 29, Мотовилов - 16, Походяев - 7, Смит - 4, Айткали - 3, Мурзагалиев - 2, Десятников - 1, Щербак, Исаенко, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе
«Хорошо сыграли, но, возможно, где-то следовало уверенно завершать встречу. В конце заставили понервничать, но в целом довольны тем, что прервали серию поражений. Были моменты в защите, где допустили ошибки, но это не отменяет радости от успеха.
Сегодня на матче собралось достаточно много болельщиков, класcно, когда они поддерживают команду. В такой атмосфере особенно приятно играть. Спасибо им!» — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.
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