«В конце заставили понервничать». Хоменко — о победе «Пари НН» над «Астаной»

Баскетболист «Пари НН» Александр Хоменко прокомментировал победу над «Астаной» (66:62) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хорошо сыграли, но, возможно, где-то следовало уверенно завершать встречу. В конце заставили понервничать, но в целом довольны тем, что прервали серию поражений. Были моменты в защите, где допустили ошибки, но это не отменяет радости от успеха.

Сегодня на матче собралось достаточно много болельщиков, класcно, когда они поддерживают команду. В такой атмосфере особенно приятно играть. Спасибо им!» — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.