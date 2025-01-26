Тренер «Пари НН» Козин: ребята из «Астаны» действительно бьются до конца

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Астаной». Игра завершилась со счётом 66:62.

«Наконец-то мы прервали безвыигрышную серию! К сожалению, у нас есть проблемы с составом, и некоторые игроки сегодня вышли на обезболивающем. Но, несмотря на все трудности, команда проявила себя на отличном уровне! Мы набрали 66 очков и сделали 22 результативные передачи – это неплохие цифры. Двигали мяч хорошо, хотя были моменты, когда не попали открытые броски. В целом создавали отличные ситуации.

Если бы реализовали некоторые броски, концовка могла бы быть менее нервной. Команда из «Астаны» тоже забила несколько привычных и сложных бросков, включая два трёхочковых в конце, которые добавили напряжения. Ребята из «Астаны» действительно бьются до конца.

Хорошо, что мы смогли одержать победу, и теперь готовимся к следующему матчу. Нам нужно быстро интегрировать нового игрока в нашу систему. Он вышел на поле без командной тренировки, но Игорь помог нам, в первую очередь в защите. В нападении ему пока не хватает игрового ритма, но надеемся, что вскоре он адаптируется и будет приносить команде больше пользы», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.