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Тренер «Пари НН» Козин: ребята из «Астаны» действительно бьются до конца

Тренер «Пари НН» Козин: ребята из «Астаны» действительно бьются до конца
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Астаной». Игра завершилась со счётом 66:62.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
66 : 62
Астана
Астана
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 23, Хоменко - 17, Антипов - 7, Зоткин - 7, Карпенков - 4, Чадов - 3, Бабурин - 3, Гант - 2, Семенченко, Захаров, Шилохвостов
Астана: Утоми - 29, Мотовилов - 16, Походяев - 7, Смит - 4, Айткали - 3, Мурзагалиев - 2, Десятников - 1, Щербак, Исаенко, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе

«Наконец-то мы прервали безвыигрышную серию! К сожалению, у нас есть проблемы с составом, и некоторые игроки сегодня вышли на обезболивающем. Но, несмотря на все трудности, команда проявила себя на отличном уровне! Мы набрали 66 очков и сделали 22 результативные передачи – это неплохие цифры. Двигали мяч хорошо, хотя были моменты, когда не попали открытые броски. В целом создавали отличные ситуации.

Если бы реализовали некоторые броски, концовка могла бы быть менее нервной. Команда из «Астаны» тоже забила несколько привычных и сложных бросков, включая два трёхочковых в конце, которые добавили напряжения. Ребята из «Астаны» действительно бьются до конца.

Хорошо, что мы смогли одержать победу, и теперь готовимся к следующему матчу. Нам нужно быстро интегрировать нового игрока в нашу систему. Он вышел на поле без командной тренировки, но Игорь помог нам, в первую очередь в защите. В нападении ему пока не хватает игрового ритма, но надеемся, что вскоре он адаптируется и будет приносить команде больше пользы», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

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Комментарии
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