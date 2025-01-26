Макгрэди: Коби Брайант постоянно говорил, что лучше Джордана. Думал, что он сумасшедший

45-летний бывший профессиональный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Трэйси Макгрэди рассказал, как Коби Брайант относился к сравнениям с легендарным Майклом Джорданом.

«Ему было наплевать, что думают люди, просто всё равно. Брайант был занят баскетболом, своим ремеслом. И всё время я слышал от него, что он лучше Майкла Джордана. Коби говорил об этом искренне, повторяя, что ЭмДжей ничего не сможет с ним сделать. Я думал, этот парень сумасшедший», — приводит слова Макгрэди портал Fadeaway World.

Коби Брайант является пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии и 18-кратным участником Матча звёзд.