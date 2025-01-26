Владелец «Сиксерс»: мы по-прежнему очень довольны Эмбиидом. Он воин

Владелец клуба «Филадельфия Сиксерс» Джош Харрис поделился мнением об игроке своей команды, камерунском центровом Джоэле Эмбииде.

«Мы по-прежнему очень довольны Джоэлом. Он воин. Я видел это. Эмбиид боролся со множеством травм. Помните, когда мы начинали, первые два года этот парень вообще не играл. А потом, на третий год, он сыграл 30 с чем-то игр. Затем Джоэл боролся со всеми испытаниями и стал MVP. Так что он борется прямо сейчас, и мы боремся.

Хочу, чтобы он привёл своё тело в порядок и вышел на площадку. Если Джоэл вернётся, то всё встанет на свои места. Я знаю его как человека и личность, поэтому понимаю, насколько усердно он работает. Эмбиид также очень умён и очень хорошо чувствует своё тело. Он получает абсолютно лучшую заботу и лучшие советы. Я надеюсь, что он справится с этим и добьётся успеха», — приводит слова Харриса портал The Athletic.