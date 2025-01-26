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Стефен Карри сделал очень милый жест семье Джей Джей Редика после матча

Стефен Карри сделал очень милый жест семье Джей Джей Редика после матча
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Лидер и разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри передал через своего телохранителя два джерси со своим номером и автографом главному тренеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редику. Об этом сообщает журналист авторитетного американского портала ESPN Дейв Макменамин.

Сыновья Редика являются большими поклонниками баскетбола, и до недавнего времени у них была большая коллекция памятных вещей, связанных с этим видом спорта. Однако в начале января она была утрачена вместе с семейным домом, который сгорел из-за пожара, охватившего существенную часть штата Калифорния.

Ранее новичок «Голден Стэйт» рассказал впечатляющую историю, связанную со Стефеном Карри.

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