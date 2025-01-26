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Скип Бэйлесс: Леброн в свои 40 лет лучше, чем Стефен Карри в 36

Скип Бэйлесс: Леброн в свои 40 лет лучше, чем Стефен Карри в 36
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Известный североамериканский спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс поделился мнением о выступлении лидера и разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась со счётом 118:108 в пользу «озёрников».

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
108 : 118
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 20, Подзиемски - 17, Карри - 13, Пэйтон II - 12, Муди - 10, Хилд - 10, Шрёдер - 10, Пост - 8, Сантос - 4, Джексон-Дэвис - 4, Андерсон, Луни, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Джеймс - 25, Ривз - 16, Кнехт - 13, Кристи - 11, Финни-Смит - 8, Винсент - 7, Вандербилт - 2, Реддиш, Колоко, Хэйс, Милтон

«Чёрт возьми, какой поразительно нетипичный вечер для Стефена Карри, который всегда зажигает в играх против «Лос-Анджелес Лейкерс». Он не набрал ни одного очка во второй половине матча. Леброн в свои 40 лет лучше, чем Стефен в 36», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Ранее новичок «Голден Стэйт» рассказал впечатляющую историю, связанную со Стефеном Карри.

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