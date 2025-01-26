Скип Бэйлесс: Леброн в свои 40 лет лучше, чем Стефен Карри в 36

Известный североамериканский спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс поделился мнением о выступлении лидера и разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась со счётом 118:108 в пользу «озёрников».

«Чёрт возьми, какой поразительно нетипичный вечер для Стефена Карри, который всегда зажигает в играх против «Лос-Анджелес Лейкерс». Он не набрал ни одного очка во второй половине матча. Леброн в свои 40 лет лучше, чем Стефен в 36», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Ранее новичок «Голден Стэйт» рассказал впечатляющую историю, связанную со Стефеном Карри.