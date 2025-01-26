Единая лига: результаты матчей 26 января

Сегодня, 26 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошли две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.

Результаты матчей Единой лиги 26 января:

«Уралмаш» — ЦСКА — 67:94;

«Пари Нижний Новгород» — «Астана» — 66:62.

Турнирную таблицу Единой лиги сезона-2024/2025 возглавляет московский ЦСКА. На счету армейцев 24 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 23 победы и пять поражений. Тройку сильнейших клубов замыкает санкт-петербургский «Зенит». На счету сине-бело-голубых 22 победы и пять поражений.