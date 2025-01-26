Единая лига: результаты матчей 26 января
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Сегодня, 26 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошли две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.
Результаты матчей Единой лиги 26 января:
«Уралмаш» — ЦСКА — 67:94;
«Пари Нижний Новгород» — «Астана» — 66:62.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
67 : 94
ЦСКА
Москва
Уралмаш: Далтон - 14, Нэльсон - 14, Белянков - 10, Эллис - 6, Акрамов - 6, Писклов - 5, Новиков - 5, Зайцев - 4, Глазунов - 2, Балашов - 1, Ивлев
ЦСКА: М'Бай - 17, Астапкович - 16, Жан-Шарль - 15, Джекири - 10, Тримбл - 9, Курбанов - 8, Аврамович - 6, Ухов - 6, Антонов - 6, Уэйр - 1, Ганькевич, Карпенко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
66 : 62
Астана
Астана
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 23, Хоменко - 17, Антипов - 7, Зоткин - 7, Карпенков - 4, Чадов - 3, Бабурин - 3, Гант - 2, Семенченко, Захаров, Шилохвостов
Астана: Утоми - 29, Мотовилов - 16, Походяев - 7, Смит - 4, Айткали - 3, Мурзагалиев - 2, Десятников - 1, Щербак, Исаенко, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе
Турнирную таблицу Единой лиги сезона-2024/2025 возглавляет московский ЦСКА. На счету армейцев 24 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 23 победы и пять поражений. Тройку сильнейших клубов замыкает санкт-петербургский «Зенит». На счету сине-бело-голубых 22 победы и пять поражений.
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