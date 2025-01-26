Мэджик Джонсон ответил, кто является величайшим в истории НБА — Леброн или Джордан

Член Зала славы баскетбола Мэджик Джонсон ответил, кто, по его мнению, является величайшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в истории — лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс или легендарный атакующий защитник Майкл Джордан.

«Очень простой выбор — Майкл. Нужно было задать вопрос посложнее. Джордан был в финале шесть раз и ни разу не проиграл. Майкл просто великолепен», — приводит слова Джонсона портал Sports Illustrated.

Напомним, Мэджик выступал в североамериканской лиге с 1979 по 1996 год. Джонсон является пятикратным чемпионом НБА и трёхкратным MVP финальной серии.