В «Лейкерс» отреагировали на пятилетнюю годовщину с момента гибели Коби Брайанта

Калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» отреагировал на пятилетнюю годовщину с момента гибели пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Коби Брайанта и его дочери Джианны.

«Навсегда в наших сердцах», — написала пресс-служба клуба на странице команды в социальных сетях.

Напомним, 26 января 2020 года в возрасте 41 года Коби Брайант погиб при крушении частного вертолёта Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния). В катастрофе погибли ещё несколько человек, в том числе его 13-летняя дочь Джианна.

Всю свою карьеру в НБА (с 1996 по 2016 год) Брайант провёл в составе «озёрников».