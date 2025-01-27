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Джейлен Брансон превзошёл Кармело Энтони и установил рекорд в истории «Нью-Йорк Никс»

Джейлен Брансон превзошёл Кармело Энтони и установил рекорд в истории «Нью-Йорк Никс»
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон стал самым быстрым игроком в истории команды, которому удалось набрать 5000 очков. Он достиг этой отметки в своём 190-м матче за «Никс», что, как информирует статистический сервис Crazy Stats, на одну игру меньше, чем потребовалось Бернарду Кингу и Кармело Энтони, чтобы добраться до подобного рубежа.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Брансон к настоящему моменту принял участие в 44 матчах, в которых в среднем набирал 26,2 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 7,4 передачи.

Недавно НБА уточнила, майки каких игроков в этом сезоне продаются чаще всего. В списке присутствует и Брансон.

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