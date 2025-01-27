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Владимир Гомельский оценил переход Окаро Уайта в «Зенит»

Владимир Гомельский оценил переход Окаро Уайта в «Зенит»
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о переходе тяжёлого форварда Окаро Уайта в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Соглашение между американцем и клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до конца текущего сезона Единой лиги ВТБ. Ранее в России Уайт выступал за УНИКС и «Локомотив-Кубань».

«Является ли Уайт равноценной заменой Омари Спеллмену? Окаро Уайт, также как и Спеллмен, является мощным форвардом по амплуа. Но Окаро имеет совсем другой стиль игры. Он гораздо лучше защищается индивидуально, чем Спеллмен, гораздо лучше поддерживает быстрые прорывы и раннее нападение, активнее участвует в борьбе за отскоки.

Уайт не имеет стабильного дальнего броска. Думаю, что его интеграция в командную игру «Зенита» пройдёт легко и быстро», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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