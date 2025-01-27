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Единая лига представила символическую пятёрку недели

Единая лига представила символическую пятёрку недели
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказался один россиянин (игрок «Зенита» Сергей Карасёв) и четыре иностранца.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Сергей Карасёв («Зенит»);
Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);
Мело Тримбл (ЦСКА);
Неманья Джуришич («Пари Нижний Новгород»);
Девон Акун-Пёрселл (УНИКС).

Фото: https://t.me/vtbleague

Лидером чемпионата в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 24 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает УНИКС из Казани, в чьём активе 23 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит», у которого 22 победы и пять поражений.

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