Стефен Карри высказался об удручающей статистике «Голден Стэйт» по одному из показателей

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением об удручающей статистике команды. «Воины» в нынешнем сезоне НБА потерпели поражение в 20 матчах из 21, где они уступали перед четвёртой четвертью.

«Что? 1-20? Я этого не знал. Некоторые игры складывались неудачно из-за плохой реализации. Уверен, что результат 1-20 появился по многим причинам, но это одна из тех аномалий, в которых мы должны разобраться», – сказал Карри на пресс-конференции.

В настоящий момент «Голден Стэйт» занимает 11-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе команды 22 победы и 23 поражения.

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