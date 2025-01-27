Назван показатель Хардена, по которому он с отрывом превосходит всех нынешних игроков НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (127:117) набрал 40 очков, сделал пять подборов и отдал девять результативных передач. Это была 104-я игра в карьере Хардена, в которой ему удавалось набрать как минимум 40 очков. Джеймс является лидером по этому показателю.

В активе его ближайшего преследователя, лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, 77 матчей, в которых ему удавалось набрать как минимум 40 очков. Топ-3 замыкает лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант (71).

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