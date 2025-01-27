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Джимми Батлер высказался о городе Майами на фоне возможного обмена из «Хит»

Джимми Батлер высказался о городе Майами на фоне возможного обмена из «Хит»
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер признался, что чувствует себя очень комфортно в Майами, однако не стал отвечать на вопрос по поводу будущего в «Хит». Ранее «Майами» отстранил игрока за неуважение к правилам команды, недисциплинированное поведение и поведение, наносящее ущерб клубу, включая пропуск авиарейса команды в Милуоки во вторник, 21 января.

«Мне нравится Майами и всё, что окружает этот город. Вокруг много замечательных людей. Мои друзья и семья тоже здесь. Этот город заслуживает всего самого лучшего», – сказал Джимми на турнире по падел-теннису в Майами-Бич.

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