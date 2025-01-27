Кармело Энтони высказался о Пиппене после его слов о Джордане

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони прокомментировал недавние высказывания шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена о бывшем товарище по команде Майкле Джордане. Помимо прочего, ранее Скотти говорил, что не считает Майкла величайшим баскетболистом в истории.

«Скотти, ну же. Давай не будем об этом. Ты не можешь делать это каждый раз. Братишка, ты же был вместе с Эм Джеем. Ты был в окопах с этим парнем. Ты состоял в клубе «Завтрак» целых шесть лет. Ты был частью всего этого», — сказал Энтони в своём подкасте.

Сына Майкла Джордана заметили в клубе в экс-женой Эдди Мёрфи: