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Кармело Энтони высказался о Пиппене после его слов о Джордане

Кармело Энтони высказался о Пиппене после его слов о Джордане
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10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони прокомментировал недавние высказывания шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена о бывшем товарище по команде Майкле Джордане. Помимо прочего, ранее Скотти говорил, что не считает Майкла величайшим баскетболистом в истории.

«Скотти, ну же. Давай не будем об этом. Ты не можешь делать это каждый раз. Братишка, ты же был вместе с Эм Джеем. Ты был в окопах с этим парнем. Ты состоял в клубе «Завтрак» целых шесть лет. Ты был частью всего этого», — сказал Энтони в своём подкасте.

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