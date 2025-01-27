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Следствие назвало причину смерти Яниса Тиммы — источник

Следствие назвало причину смерти Яниса Тиммы — источник
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Следственная проверка показала, что латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщается, что иные версии смерти игрока не подтвердились.

Напомним, латвийского спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск 2024 года. Тимме было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма, играя в Российской Федерации, представлял такие клубы, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

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