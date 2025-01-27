Андре Игуодала назвал пять величайших защитников НБА всех времён

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала поделился мнением о пяти баскетболистах в истории североамериканской лиги, которые лучше всего действовали в защите.

«Я включу в свой список Скотти Пиппена. Сто процентов. Также Хакима Оладжьювона. Он не такой, как все. Далее – Крис Пол. Деннис Родман. Он мог играть в защите против кого угодно. Он мог защищаться против Мэджика Джонсона. Он мог защищаться против Шакила О’Нила», — сказал Андре на канале The OGs в YouTube.

Также Игуодала сперва назвал Тима Данкана, однако потом изменил свой выбор в пользу Дуайта Ховарда.

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