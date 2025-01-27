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Гомельский высказался о возможном обмене «Лейкерс», который может оказаться проблемным

Гомельский высказался о возможном обмене «Лейкерс», который может оказаться проблемным
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о возможных трансферных ходах, которые может сделать команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее сообщалось, что «озёрники» якобы заинтересованы в обмене литовского центрового «Вашингтон Уизардс» Йонаса Валанчюнаса и Николы Вучевича, представляющего «Чикаго Буллз».

«Начинать необходимо с самих игроков. «Лейкерс» не собираются обменивать своего основного центрового — Энтони Дэвиса. Значит, его место в старте не обсуждается. Я думаю, что Йонас Валанчюнас гораздо легче примет роль запасного центрового, чем Никола Вучевич. Игровая нагрузка в 14-18 минут для Валанчюнаса вполне привычна в текущем сезоне. А Вучевич — стартовый центровой «Чикаго», играет по 32-38 минут. Для него просто сидеть на скамейке и ждать, когда до него дойдёт очередь, может быть неприемлемо. Кроме того, в текущем сезоне у Валанчюнаса и Вучевича большая разница в сумме контрактов», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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