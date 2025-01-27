Боб Майерс ответил, есть ли неприязнь между Леброном и Карри

Бывший генеральный менеджер и президент «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс поделился мнением о взаимоотношениях лидера «воинов» Стефена Карри и лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на протяжении карьеры в НБА.

«Думаю, сейчас они в приятельских отношениях. Этому способствовало их выступление на Олимпийских играх. Они очень уважают друг друга. Возможно, вначале между ними была какая-то неприязнь, но, думаю, всё это осталось в прошлом. Мне кажется, сейчас они относятся друг к другу с уважением», — сказал Майерс в эфире NBA Count Down.

На Олимпийских играх 2024 года Карри и Леброн завоевали золотые медали в составе сборной США.

Леброн попытался заблокировать бросок Карри на разминке: