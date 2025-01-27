Стив Керр высказался о Стефене Карри после поражения в матче с «Лейкерс»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о выступлении разыгрывающего команды Стефена Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:118). Карри набрал восемь очков в первой четверти, а также пять – во второй, однако в третьем и четвёртом игровых отрезках больше очков команде не принёс.

«Такое порой может случиться даже с лучшим снайпером на Земле. Это просто часть игры. У него была тяжёлая ночь, но он придёт в норму», — сказал Керр на пресс-конференции.

Помимо 13 очков, на счету Карри в матче с «Лейкерс» были один подбор и девять результативных передач.

Леброн попытался заблокировать бросок Карри на разминке: