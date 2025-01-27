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Стив Керр высказался о Стефене Карри после поражения в матче с «Лейкерс»

Стив Керр высказался о Стефене Карри после поражения в матче с «Лейкерс»
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о выступлении разыгрывающего команды Стефена Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:118). Карри набрал восемь очков в первой четверти, а также пять – во второй, однако в третьем и четвёртом игровых отрезках больше очков команде не принёс.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
108 : 118
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 20, Подзиемски - 17, Карри - 13, Пэйтон II - 12, Муди - 10, Хилд - 10, Шрёдер - 10, Пост - 8, Сантос - 4, Джексон-Дэвис - 4, Андерсон, Луни, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Джеймс - 25, Ривз - 16, Кнехт - 13, Кристи - 11, Финни-Смит - 8, Винсент - 7, Вандербилт - 2, Реддиш, Колоко, Хэйс, Милтон

«Такое порой может случиться даже с лучшим снайпером на Земле. Это просто часть игры. У него была тяжёлая ночь, но он придёт в норму», — сказал Керр на пресс-конференции.

Помимо 13 очков, на счету Карри в матче с «Лейкерс» были один подбор и девять результативных передач.

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