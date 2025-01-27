Экс-игрок «Чикаго» отреагировал на резкое заявление Аренаса в адрес Пиппена

Бывший игрок «Чикаго Буллз» Рон Харпер прокомментировал недавние высказывания Гилберта Аренаса о Скотти Пиппене. После того как Пиппен заявил, что не считает Майкла Джордана величайшим игроком всех времён, Аренас назвал Скотти «вторым вариантом».

«Прояви уважение к Пиппену», — написал Харпер на своей странице в социальных сетях.

Харпер выступал за «Чикаго» с 1994 по 1999 год. За это время он трижды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

Недавно мнением о высказываниях Пиппена о Джордане поделился 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Кармело Энтони.

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