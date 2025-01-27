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Шакил О'Нил высказался в связи с пятилетней годовщиной гибели Коби Брайанта и его дочери

Шакил О'Нил высказался в связи с пятилетней годовщиной гибели Коби Брайанта и его дочери
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Член Зала славы баскетбола Шакил О'Нил высказался в связи с пятилетней годовщиной гибели своего друга, бывшего товарища по команде, пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта и его дочери Джианны.

«Скучаю по тебе, братишка, скучаю по тебе тоже, Джиджи», — написал Шакил на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 26 января 2020 года в возрасте 41 года Коби Брайант погиб при крушении частного вертолёта Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния). В катастрофе погибли ещё несколько человек, в том числе его 13-летняя дочь Джианна.

Всю свою карьеру в НБА (с 1996 по 2016 год) Брайант провёл в составе «озёрников».

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