Чемпион НБА поделился деталями отстранения Джимми Батлера руководством «Майами Хит»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился деталями отстранения лёгкого форварда Джимми Батлера руководством клуба «Майами Хит».

«Из того, что я слышал, команда ждала его несколько часов в самолёте на взлётной полосе. Все пытались узнать, куда пропал Джимми. Затем он просто сообщил, что полетит отдельно. После этого его решили отстранить. И если бы я был игроком «Хит», то именно эту историю хотел бы донести до публики. Это оправдывает решение клуба отстранить Батлера и оштрафовать его, поскольку Джимми не хотел быть активной частью команды», — приводит слова Фрая портал Fadeaway World.