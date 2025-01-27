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Игрок «Кавс» Гарлэнд: смотрю фильмы о Стефе Карри, чтобы перенять некоторые его техники

Игрок «Кавс» Гарлэнд: смотрю фильмы о Стефе Карри, чтобы перенять некоторые его техники
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Один из лидеров «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд выразил уважение четырёхкратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри, который выступает на позиции разыгрывающего защитника.

«Стеф Карри один из величайших игроков, когда-либо выступавших, особенно на моей позиции, на позиции защитника. Я смотрю много фильмов об этом парне, поэтому стараюсь перенять некоторые из его техник и адаптировать под свой стиль», — приводит слова Гарлэнда портал Clutch Points.

Ранее Стив Керр высказался о Стефене Карри после поражения в матче с «Лейкерс».

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