Дэмиан Лиллард считает Джеймса Хардена одним из величайших игроков в истории НБА

Девятикратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также разыгрывающий защитник «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард считает лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена одним из величайших в истории игроков.

«Сейчас мы живём в эпоху, когда многие люди [увлекающиеся баскетболом] в интернете, в СМИ, на телевидении не смотрят матчи. Они создают видимость того, что мы больше не можем играть [поэтому и говорят о том, что Джеймс больше не может выступать успешно на высоком уровне]. А Харден [делает шоу] и набирает за игру 40 очков. Вот почему он один из величайших в этом спорте, вы должны уважать это», — приводит слова Лилларда портал Fadeaway World.