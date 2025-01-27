Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэмиан Лиллард считает Джеймса Хардена одним из величайших игроков в истории НБА

Дэмиан Лиллард считает Джеймса Хардена одним из величайших игроков в истории НБА
Комментарии

Девятикратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также разыгрывающий защитник «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард считает лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена одним из величайших в истории игроков.

«Сейчас мы живём в эпоху, когда многие люди [увлекающиеся баскетболом] в интернете, в СМИ, на телевидении не смотрят матчи. Они создают видимость того, что мы больше не можем играть [поэтому и говорят о том, что Джеймс больше не может выступать успешно на высоком уровне]. А Харден [делает шоу] и набирает за игру 40 очков. Вот почему он один из величайших в этом спорте, вы должны уважать это», — приводит слова Лилларда портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Назван показатель Хардена, по которому он с отрывом превосходит всех нынешних игроков НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android