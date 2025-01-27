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Порзингис: в прошлом сезоне мы играли, как львы. А в этом выглядим, как домашние кошки

Порзингис: в прошлом сезоне мы играли, как львы. А в этом выглядим, как домашние кошки
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29-летний латвийский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб НБА «Бостон Селтикс», Кристапс Порзингис поделился мнением о выступлении своей команды в текущем сезоне.

«В прошлом сезоне мы играли, как львы. А в этом выглядим, как домашние кошки. Мы хотели сохранить дух [хищников] в этом году, это сложно. Очевидно, мы не можем обманывать себя и делать так, будто каждая игра проходит в плей-офф», — приводит слова Порзингиса портал Fadeaway World.

Напомним, в сезоне-2025/2026 Кристапс принял участие в 21 игре. В среднем за матч Порзингис набирает 18,9 очка, делает 7,0 подбора, отдаёт 1,8 передачи.

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