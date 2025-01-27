Кевин Гарнетт: Никола — это Уилт. Йокич прямо сейчас делает то же дерьмо, что и Чемберлен

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт сравнил манеру игры лидера и центрового «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича с игрой члена Зала славы НБА Уилта Чемберлена.

«Никола — это Уилт. Йокич делает прямо сейчас то же дерьмо, что когда-то делал Чемберлен. Он не очень атлетичен, играет в своём собственном темпе. Никола не делает чудес, но его выступления эффективны, продуктивны и постоянны», — приводит слова Гарнетта портал The Sports Rush.

В матче с «Сакраменто Кингз», который состоялся 24 января, Никола оформил трипл-дабл, набрав 35 очков, 22 подбора и 17 результативных передач.

Этот случай стал вторым в истории североамериканской лиги, когда игрок сумел добиться следующих статистических показателей: 30/20/15. Ранее такое удавалось только легендарному Уилту Чемберлену (в 1968 году).