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Владелец клуба НФЛ интересуется покупкой «Бостон Селтикс» — источник

Владелец клуба НФЛ интересуется покупкой «Бостон Селтикс» — источник
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Владелец клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглз», американский бизнесмен Джеффри Лури проявляет интерес к покупке команды «Бостон Селтикс». Об этом сообщает авторитетное издание The Ringer.

Потенциальная стоимость баскетбольной франшизы может составлять порядка $ 6 млрд.

Напомним, в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» одержал 32 победы и потерпел 14 поражений. В сезоне-2023/2024 «Селтикс» стал в 18-й раз в своей истории чемпионом лиги. В финальной серии «кельты» победили «Даллас Маверикс», одержав четыре победы в пяти матчах.

Ранее Порзингис поделился мнением о выступлении своей команды в текущем сезоне.

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