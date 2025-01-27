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Опубликован обновлённый рейтинг команд НБА. «Рокетс» в топ-2, «Пэйсерс» — в топ-10

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений.

Топ лучших команд НБА на данный момент:

1. «Оклахома-Сити Тандер».

2. «Хьюстон Рокетс».

3. «Кливленд Кавальерс».

4. «Бостон Селтикс».

5. «Мемфис Гриззлиз».

6. «Нью-Йорк Никс».

7. «Денвер Наггетс».

8. «Индиана Пэйсерс».

9. «Лос-Анджелес Клипперс».

10. «Миннесота Тимбервулвз».

11. «Милуоки Бакс».

12. «Лос-Анджелес Лейкерс».

13. «Даллас Маверикс».

14. «Сакраменто Кингз».

15. «Финикс Санз».

16. «Майами Хит».

17. «Орландо Мэджик».

18. «Детройт Пистонс».

19. «Голден Стэйт Уорриорз».

20. «Атланта Хоукс».

21. «Сан-Антонио Спёрс».

22. «Филадельфия Сиксерс».

23. «Портленд Трэйл Блэйзерс».

24. «Торонто Рэпторс».

25. «Нью-Орлеан Пеликанс».

26. «Чикаго Буллз».

27. «Шарлотт Хорнетс».

28. «Юта Джаз».

29. «Бруклин Нетс».

30. «Вашингтон Уизардс».