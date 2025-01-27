Опубликован обновлённый рейтинг команд НБА. «Рокетс» в топ-2, «Пэйсерс» — в топ-10

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений.
Топ лучших команд НБА на данный момент:
1. «Оклахома-Сити Тандер».
2. «Хьюстон Рокетс».
3. «Кливленд Кавальерс».
4. «Бостон Селтикс».
5. «Мемфис Гриззлиз».
6. «Нью-Йорк Никс».
7. «Денвер Наггетс».
8. «Индиана Пэйсерс».
9. «Лос-Анджелес Клипперс».
10. «Миннесота Тимбервулвз».
11. «Милуоки Бакс».
12. «Лос-Анджелес Лейкерс».
13. «Даллас Маверикс».
14. «Сакраменто Кингз».
15. «Финикс Санз».
16. «Майами Хит».
17. «Орландо Мэджик».
18. «Детройт Пистонс».
19. «Голден Стэйт Уорриорз».
20. «Атланта Хоукс».
21. «Сан-Антонио Спёрс».
22. «Филадельфия Сиксерс».
23. «Портленд Трэйл Блэйзерс».
24. «Торонто Рэпторс».
25. «Нью-Орлеан Пеликанс».
26. «Чикаго Буллз».
27. «Шарлотт Хорнетс».
28. «Юта Джаз».
29. «Бруклин Нетс».
30. «Вашингтон Уизардс».