Энтони Дэвис предположил, кто станет «Лучшим оборонительным игроком» по итогу года

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», Энтони Дэвис считает, что французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма станет победителем в номинации «Лучший оборонительный игрок» по итогу регулярного сезона-2024/2025.

«Всё идёт к тому, что Вэмби получит награду «Лучший оборонительный игрок». Этот парень в среднем делает около четырёх блок-шотов», — приводит слова Дэвиса портал Hoopshype.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Виктор принял участие в 38 играх. В среднем за матч Вембаньяма набирает 24,5 очка, делает 10,8 подбора, отдаёт 3,7 передачи и совершает 3,9 блок-шота.