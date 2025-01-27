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Энтони Дэвис предположил, кто станет «Лучшим оборонительным игроком» по итогу года

Энтони Дэвис предположил, кто станет «Лучшим оборонительным игроком» по итогу года
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», Энтони Дэвис считает, что французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма станет победителем в номинации «Лучший оборонительный игрок» по итогу регулярного сезона-2024/2025.

«Всё идёт к тому, что Вэмби получит награду «Лучший оборонительный игрок». Этот парень в среднем делает около четырёх блок-шотов», — приводит слова Дэвиса портал Hoopshype.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Виктор принял участие в 38 играх. В среднем за матч Вембаньяма набирает 24,5 очка, делает 10,8 подбора, отдаёт 3,7 передачи и совершает 3,9 блок-шота.

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