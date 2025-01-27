Инсайдер назвал игрока «Санз», который может быть обменян на Джимми Батлера

Авторитетный американский инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст назвал игрока «Финикс Санз», который может быть обменян на лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.

«Фронт-офис «Чикаго Буллз» сейчас полностью вовлечён в переговоры с «Санз» по возможному обмену Джимми Батлера. Их не интересует сам Батлер, они хотят включиться в сделку по обмену. Если говорить о трёхсторонней сделке, то Джимми Батлер находится на одном конце и не переходит в «Чикаго». Мы говорим об обмене Брэдли Била.

Суть в том, что «Буллз» и «Санз» провели переговоры и обсудили концепцию перехода Брэдли Била в «Чикаго». Я не говорю, что это произойдёт. Я не говорю, что сделка близка к завершению или что-то в этом роде. Очевидно, у Била есть пункт о запрете торговли», — приводит слова Уиндхорста портал Fadeaway World.