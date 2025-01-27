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Инсайдер назвал игрока «Санз», который может быть обменян на Джимми Батлера

Инсайдер назвал игрока «Санз», который может быть обменян на Джимми Батлера
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Авторитетный американский инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст назвал игрока «Финикс Санз», который может быть обменян на лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.

«Фронт-офис «Чикаго Буллз» сейчас полностью вовлечён в переговоры с «Санз» по возможному обмену Джимми Батлера. Их не интересует сам Батлер, они хотят включиться в сделку по обмену. Если говорить о трёхсторонней сделке, то Джимми Батлер находится на одном конце и не переходит в «Чикаго». Мы говорим об обмене Брэдли Била.

Суть в том, что «Буллз» и «Санз» провели переговоры и обсудили концепцию перехода Брэдли Била в «Чикаго». Я не говорю, что это произойдёт. Я не говорю, что сделка близка к завершению или что-то в этом роде. Очевидно, у Била есть пункт о запрете торговли», — приводит слова Уиндхорста портал Fadeaway World.

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