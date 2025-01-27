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«Точно знаю, что чувствует Джимми». О'Нил встал на защиту Батлера в конфликте с «Майами»

«Точно знаю, что чувствует Джимми». О'Нил встал на защиту Батлера в конфликте с «Майами»
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Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил встал на защиту лёгкого форварда Джимми Батлера в его конфликте с руководством клуба «Майами Хит».

«Я просто думаю, что в этой ситуации дело скорее в человеческой природе. Точно знаю, что чувствует Джимми. Я был в такой ситуации много раз. Он, скорее всего, думает так, что сделал многое для «Хит» и теперь хочет получить плоды своей работы. В дело просто вступает человеческая природа», — приводит слова О'Нила портал The Blaze.

Батлер опоздал на несколько командных авиарейсов, а также публично выражал недовольство своим нахождением в «Майами Хит». Вследствие этого руководство клуба во главе с президентом Пэтом Райли приняло решение отстранить Джимми на семь игр.

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