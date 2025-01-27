Деррик Роуз представил топ-5 лучших игроков НБА, родившихся в Чикаго

36-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступавший на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, Деррик Роуз представил топ-5 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые родились в Чикаго, сообщает портал Fadeaway World.
Топ-5 лучших игроков НБА, которые родились в Чикаго, по версии Деррика Роуза:
1. Айзея Томас;
2. Уилл Байнум;
3. Джабари Паркер;
4. Патрик Беверли;
5. Шеррон Коллинз.
Напомним, Роуз объявил о завершении карьеры в начале осени 2024 года. Деррик был выбран под первым номером на драфте НБА 2008 года клубом «Чикаго Буллз».
Достижения Роуза: чемпион мира 2010 и 2014 годов, лучший новичок 2009 года. В сезоне-2010/2011 Деррик был признан самым ценным игроком (MVP), став в возрасте 22 лет самым молодым обладателем данной награды.