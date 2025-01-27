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Деррик Роуз представил топ-5 лучших игроков НБА, родившихся в Чикаго

Деррик Роуз представил топ-5 лучших игроков НБА, родившихся в Чикаго
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36-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступавший на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, Деррик Роуз представил топ-5 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые родились в Чикаго, сообщает портал Fadeaway World.

Топ-5 лучших игроков НБА, которые родились в Чикаго, по версии Деррика Роуза:

1. Айзея Томас;
2. Уилл Байнум;
3. Джабари Паркер;
4. Патрик Беверли;
5. Шеррон Коллинз.

Напомним, Роуз объявил о завершении карьеры в начале осени 2024 года. Деррик был выбран под первым номером на драфте НБА 2008 года клубом «Чикаго Буллз».

Достижения Роуза: чемпион мира 2010 и 2014 годов, лучший новичок 2009 года. В сезоне-2010/2011 Деррик был признан самым ценным игроком (MVP), став в возрасте 22 лет самым молодым обладателем данной награды.

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