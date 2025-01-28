Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Двукратный участник Матча звёзд НБА подписал контракт с фарм-клубом из G-лиги — Чарания

Двукратный участник Матча звёзд НБА подписал контракт с фарм-клубом из G-лиги — Чарания
Комментарии

Двукратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), 35-летний разыгрывающий защитник Айзея Томас подписал контракт с фарм-клубом «Юты Джаз» и будет теперь выступать в G-лиге. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Айзея был выбран «Сакраменто Кингз» под 60-м номером на драфте НБА в 2011 году. За это время Томас выступал за такие клубы, как «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс», «Даллас Маверикс» и прочие.

Ранее Айзея Томас записал странное видео, раздевшись по пояс.

Материалы по теме
Фото
«Я боюсь за свою жизнь». Экс-игрок НБА записал странное видео, раздевшись по пояс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android