Двукратный участник Матча звёзд НБА подписал контракт с фарм-клубом из G-лиги — Чарания

Двукратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), 35-летний разыгрывающий защитник Айзея Томас подписал контракт с фарм-клубом «Юты Джаз» и будет теперь выступать в G-лиге. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Айзея был выбран «Сакраменто Кингз» под 60-м номером на драфте НБА в 2011 году. За это время Томас выступал за такие клубы, как «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс», «Даллас Маверикс» и прочие.

Ранее Айзея Томас записал странное видео, раздевшись по пояс.