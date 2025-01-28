«Майами» объявил об очередном отстранении Джимми Батлера за игнорирование правил

«Майами Хит» вновь отстранил лёгкого форварда Джимми Батлера. Это уже третья дисквалификация игрока за последнее время.

«Майами Хит» немедленно отстраняют Джимми Батлера от игр без сохранения зарплаты на неопределённый срок, но не менее чем на пять матчей. Причиной отстранения является продолжающееся игнорирование командных правил, поведение, наносящее вред команде, и намеренный отказ от выполнения обязанностей. Это включает в себя уход с тренировки ранее сегодня», — говорится в заявлении команды на официальном сайте.

Ранее Батлер опоздал на несколько командных авиарейсов, а также публично выражал недовольство своим нахождением в «Майами Хит». Вследствие этого руководство клуба во главе с президентом Пэтом Райли приняло решение отстранить Джимми на семь игр.

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