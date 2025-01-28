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Шарлотт Хорнетс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 28 января 2025, счёт 107:112, регулярный чемпионат НБА

«42+23» Энтони Дэвиса и 22 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Шарлотт» в НБА
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В ночь с 27 на 28 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в американском Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 112:107.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Окоги - 19, Грин - 15, Уильямс - 11, Мицич - 11, Болл - 7, Джеффрис - 5, Уонг - 5, Смит - 4, Диабате - 4, Карри, Гибсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 42, Джеймс - 22, Ривз - 17, Кристи - 10, Хэйс - 9, Финни-Смит - 6, Вандербилт - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Колоко, Милтон, Хатимура

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звезда «Лейкерс» центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 42 очков, 23 подборов и двух передач. Его партнёр по команде легендарный американский лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 22 очка, семь подборов и восемь передач.

У «Хорнетс» больше всех очков набрал лёгкий форвард из США Майлз Бриджес. В его активе 26 очков, восемь подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Хорнетс» дома встретятся с «Бруклин Нетс» 30 января, а «Лейкерс» сыграют на выезде с «Филадельфией Сиксерс» 29 января.

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