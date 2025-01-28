«42+23» Энтони Дэвиса и 22 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Шарлотт» в НБА

В ночь с 27 на 28 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в американском Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 112:107.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звезда «Лейкерс» центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 42 очков, 23 подборов и двух передач. Его партнёр по команде легендарный американский лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 22 очка, семь подборов и восемь передач.

У «Хорнетс» больше всех очков набрал лёгкий форвард из США Майлз Бриджес. В его активе 26 очков, восемь подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Хорнетс» дома встретятся с «Бруклин Нетс» 30 января, а «Лейкерс» сыграют на выезде с «Филадельфией Сиксерс» 29 января.

Рекорды НБА: