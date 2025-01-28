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47 очков Тейтума и Брауна не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Хьюстоном»

47 очков Тейтума и Брауна не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Хьюстоном»
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В ночь с 27 на 28 января мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Бостон Селтикс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:112.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бостон Селтикс: Браун - 28, Тейтум - 19, Корнет - 18, Порзингис - 17, Притчард - 15, Холидэй - 8, Кета - 4, Спрингер - 3, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Уотсон, Хорфорд, Шейерман
Хьюстон Рокетс: Брукс - 36, Томпсон - 33, Грин - 12, Шенгюн - 11, Ванвлит - 7, Исон - 6, Холидей - 5, Адамс - 4, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Смит II, Шеппард, Уильямс, Грин

В составе победителей самыми результативными стали канадский форвард Диллон Брукс, набравший 36 очков, и американец Амен Томпсон, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.

Самыми результативными игроками в составе «Бостона» стали американские игроки Джейлен Браун, у которого 28 очков, четыре подбора и четыре передачи, и Джейсон Тейтум, набравший 19 очков, шесть подборов и семь передач.

«Бостон» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Чикаго Буллз»30 января. «Хьюстон» на выезде встретится с «Атлантой Хоукс» 29 января.

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