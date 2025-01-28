47 очков Тейтума и Брауна не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Хьюстоном»

В ночь с 27 на 28 января мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Бостон Селтикс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:112.

В составе победителей самыми результативными стали канадский форвард Диллон Брукс, набравший 36 очков, и американец Амен Томпсон, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.

Самыми результативными игроками в составе «Бостона» стали американские игроки Джейлен Браун, у которого 28 очков, четыре подбора и четыре передачи, и Джейсон Тейтум, набравший 19 очков, шесть подборов и семь передач.

«Бостон» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Чикаго Буллз»30 января. «Хьюстон» на выезде встретится с «Атлантой Хоукс» 29 января.