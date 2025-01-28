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«Денвер» на выезде уступил «Чикаго». У Йокича — трипл-дабл

«Денвер» на выезде уступил «Чикаго». У Йокича — трипл-дабл
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В ночь с 27 на 28 января мск на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Чикаго Буллз» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 129:121.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
129 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Чикаго Буллз: Лавин - 21, Вучевич - 20, Болл - 18, Досунму - 17, Терри - 13, Гидди - 12, Уильямс - 11, Бузелис - 9, Смит - 5, Филлипс - 3, Картер, Хортон-Такер, Дуарте
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Браун - 28, Портер - 18, Маррей - 18, Уэстбрук - 14, Гордон - 6, Уотсон - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт

В составе победителей самыми результативными стали американский защитник Зак Лавин, набравший 21 очко и сделавший три подбора и шесть передач, и черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

Самыми результативным игроком в составе «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, на счету которого трипл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 14 передач.

«Чикаго» начнёт выездную серию и встретится с «Бостон Селтикс» 30 января. «Денвер» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Никс» также 30 января.

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