«Денвер» на выезде уступил «Чикаго». У Йокича — трипл-дабл

В ночь с 27 на 28 января мск на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Чикаго Буллз» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 129:121.

В составе победителей самыми результативными стали американский защитник Зак Лавин, набравший 21 очко и сделавший три подбора и шесть передач, и черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

Самыми результативным игроком в составе «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, на счету которого трипл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 14 передач.

«Чикаго» начнёт выездную серию и встретится с «Бостон Селтикс» 30 января. «Денвер» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Никс» также 30 января.